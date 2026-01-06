Nel weekend si assegnano i titoli tricolori di skialp

Test pre-olimpico sabato 10 e domenica 11 gennaio a San Martino di Castrozza per lo sci alpinismo, disciplina che ai Giochi di Milano Cortina 2026 farà l’esordio assoluto nel programma a cinque cerchi. Due giornate di gara sui tracciati allestiti in località Ces, proprio come lo scorso anno, con in palio i titoli di campione italiano assoluti e giovani delle due specialità scelte dal Cio, ovvero la sprint e la mixed relay. Fattore che rappresenterà un ulteriore motivo di interesse nei confronti della manifestazione

L’edizione 2025 a San Martino

NordEst – La due giorni tricolore fungerà anche da importante test di selezione per gli atleti azzurri in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, ovvero Courchevel il 15 e 16 gennaio, Andorra 25 e 26 gennaio e Boí Taüll (Spagna) il 31 gennaio e 1 febbraio. In cabina di regia c’è il Gruppo Sportivo Pavione del presidente Adriano Bettega, impegnato nell’organizzazione dell’importante evento, che porterà ai nastri di partenza i grandi interpreti dello skialp nazionale e i migliori giovani talenti in rappresentanza dei vari Comitati regionali della Fisi.

Al via ci sarà la nazionale italiana pressoché al completo con gli atleti che cullano il sogno olimpico impegnati a giocarsi le ultime carte per guadagnare la fiducia del direttore tecnico Fabio Meraldi. In campo femminile sono arrivate le pre iscrizioni delle due portacolori dell’Esercito Giulia Murada e Alba De Silvestro, che si contenderanno la medaglia d’oro assieme a Katia Mascherona delle Fiamme Gialle, mentre nel ruolo di outsider la trentina di Pejo Lisa Moreschi e l’altra alpina Giulia Compagnoni, assieme ad Ilaria Veronese dei Carabinieri.

In campo maschile gli accreditati per il titolo sprint sono Nicolò Ernesto Canclini dei Carabinieri e Rocco Baldini dell’Esercito, senza dimenticare i vari Michele Boscacci, Giovanni Rossi e Luca Tomasoni dell’Esercito, ma anche qualche atleta specialista delle lunghe distanze. Nel Primiero non mancheranno anche i due forti atleti di casa, entrambi della categoria under 23, ovvero Hermann Debertolis, che può dire la sua anche nella sfida assoluta, e Leonardo Vincenzo Taufer, tesserati con le Fiamme Oro. Nella mixed relay Michele Boscacci e Alba De Silvestro cercheranno di riconfermarsi campioni italiani sullo stesso tracciato che li incoronò lo scorso anno, con i due carabinieri Nicolò Canclini e Ilaria Veronese, e Giulia Murada probabilmente con Luca Tomasoni a cercare il colpaccio.

Curiosità vi è anche per le sfide delle categorie giovanili, ovvero under 16, under 18 e under 20, che si disputeranno su percorsi di varia lunghezza ed elementi in base all’età. Le gare tricolori si svolgeranno sul collaudato tracciato ricavato lungo la pista Val Boneta, in località Ces a San Martino di Castrozza. Un percorso testato già nei due scorsi anni, in occasione della Coppa Italia e dei Campionati Italiani, che raccolse la piena approvazione di atleti e tecnici.

Il programma verrà aperto sabato 10 gennaio dalla gara sprint, con qualifiche a partire dalle 9 e batterie a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finali) a seguire. Le premiazioni si svolgeranno sul campo di gara, previste attorno alle 14.30. Domenica 11 gennaio si replicherà con la mixed relay, la staffetta mista, che si svolgerà sempre sulla pista Val Boneta. Si inizierà alle 9 con le qualifiche, poi spazio alle varie staffette di categoria, che incoroneranno le squadre campioni d’Italia. Premiazioni verso le 13.