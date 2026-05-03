Sinner trionfa a Madrid, Zverev travolto in finale

L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il tedesco per 6-1, 6-2. Quinto successo consecutivo in un Masters 1000: è record. Sinner vince a Madrid e allunga al numero 1: come cambia ranking e quanto ha guadagnato

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa nell’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi domenica 3 maggio travolge il tedesco Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti. Sinner, sempre più numero 1 del ranking Atp, conquista il quarto titolo consecutivo nel 2026 dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il 24enne altoatesino mette in bacheca il 28esimot trofeo della carriera e stabilisce un nuovo primato: vince 5 tornei Masters 1000 di fila, allungando la striscia aperta alla fine della scorsa stagione a Parigi Bercy. Il filotto non è mai riuscito a nessun altro giocatore nel circuito. Il trionfo arriva con il decimo successo in 14 confronti diretti contro Zverev, battuto già 4 volte nel 2026. Il tedesco ha perso gli ultimi 9 incontri giocati con la sua ‘bestia nera’.