Sinner si ritira a Shanghai, Griekspoor agli ottavi

Sinner costretto a ritirarsi per crampi al Masters di Shanghai. Griekspoor passa agli ottavi di finale con il punteggio di 6-7, 7-5, 3-2 ret. Errani e Paolini si riconfermano campionesse del WTA 1000 di Pechino. Kato e Stollar sconfitte 6-7, 6-3, 10-2

(ph FITP)

NordEst (Adnkronos) – L’azzurro è costretto a fermarsi nel terzo set contro l’olandese, dopo oltre due ore e mezza di gioco. Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai. Il n.2 del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-6 (7/3), 5-7, 2-3 in favore dell’olandese che accede così agli ottavi. Errani e Paolini si riconfermano campionesse del WTA 1000 di Pechino. Kato e Stollar sconfitte 6-7, 6-3, 10-2