Wimbledon, Jannik batte Alcaraz in finale: primo trionfo italiano. Sinner vince Wimbledon: “Sto vivendo il mio sogno”

Pietrangeli sul trionfo di Sinner: “Ora è imbattibile. Il Career Grande Slam? Non sarebbe miracolo”

Sinner Re di Wimbledon (ph Fitp/Wimbledon)

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il torneo di Wimbledon 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi 13 luglio batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04′. Il 23enne altoatesino, al primo titolo nello Slam londinese, è il primo italiano a conquistare il titolo nel torneo dell’All England Club. Sinner conquista il secondo titolo dell’anno dopo l’Australian Open vinto a inizio stagione.

L’azzurro, al quinto successo in 13 confronti diretti con Alcaraz, pone fine alla striscia di 5 vittorie consecutive dell’iberico nei faccia a faccia. L’iberico perde a Wimbledon dopo 20 vittorie di fila: l’ultimo k.o. risaliva agli ottavi di finale dell’edizione 2022, proprio contro Sinner. Per l’italiano, arriva il 20esimo titolo della carriera e il quarto trionfo in un torneo dello Slam dopo 2 edizioni dell’Australian Open (2024-2025) e un’edizione dell’US Open (2024).

Il match

Sinner mette a segno il primo break della sfida e sale 4-2 nel primo set: a quel punto, però, si inceppa. L’azzurro non trova la prima, subisce il controbreak e si arena. Alcaraz mette la freccia, sul 5-4 mette a segno un altro break trasformando il set-point con un recupero strepitoso.

Sinner incassa il colpo, comincia a trovare la prima di servizio (62% alla fine) e legge sempre meglio la battuta dell’avversario. Il copione del secondo set è simile a quello del primo: break, Sinner avanti. Stavolta, l’azzurro riesce a difendere il vantaggio: Alcaraz ha a disposizione una palla break ma non la sfrutta, il numero 1 del mondo pareggia: 6-4.

Il match cambia definitivamente volto, Alcaraz soffre sempre di più negli scambi prolungati da fondo. Sinner comincia a trovare anche i primi ace (7 nel parziale). Un break basta all’azzurro per condurre in porto la terza frazione con un 6-4 periodico che viene riproposto anche nel quarto set. Sinner mette la freccia e sul 4-3 supera l’ultimo ostacolo: sotto 15-40, l’azzurro risale la china e si prende il 5-3 di platino. E’ l’ultimo step prima della chiusura per 6-4. Jannik Sinner vince il torneo di Wimbledon 2025.

In breve

