Sinner Re di Roma

A 50 anni dalla vittoria di Panatta

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NordEst – Jannik Sinner trionfa agli Internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta un italiano vince a Roma. Il tennista n.1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Il tennista n.1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4. Record per Sinner che conquista così tutti gli Atp Masters 1000, e con Roma centra il sesto di fila.

L’inno d’Italia e gli applausi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno accompagnato il via della finale degli Internazionali al Centrale del Foro Italico tra Jannik Sinner e Casper Ruud. L’inno è stato cantato dal coro delle voci bianche dell’accademia di Santa Cecilia. Momento preceduto dalla standing ovation dell’impianto del Foro Italico per il capo dello Stato, inquadrato sui maxi schermi dell’impianto. Per lui anche tanti cori.