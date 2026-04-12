Sinner re a Montecarlo torna numero uno. A Parigi Crippa vince la maratona

Il tennista azzurro ha superato lo spagnolo nella finale del Masters 1000 del Principato. L’atleta trentino torna sul podio

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondo. Domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 del Principato, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in 2h15′. Al termine di una partita combattuta e condizionata anche dal forte vento, l’azzurro è riuscito a conquistare il suo terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, battendo per la prima volta in stagione il rivale e sorpassandolo al primo posto nel ranking Atp. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

L’altoatesino si aggiudica la prima frazione al tie-break trasformando il secondo set point a disposizione. Nel secondo parziale, Alcaraz prova a riaprire la sfida: lo spagnolo piazza il break e mette la freccia. Sinner va sotto 1-3 ma non si scompone. Rimane in scia, recupera il break (3-3) e piazza l’allungo decisivo. L’azzurro inanella 5 game di fila e fa calare il sipario trasformando il primo match point: titolo e primo posto nel ranking.

Sinner ancora numero 1

Dopo il match, Sinner ha parlato del numero 1: “Significa molto per me, ma allo stesso tempo il ranking è secondario. Sono molto felice di aver vinto almeno un grande trofeo su questa superficie. Non l’avevo mai fatto prima. Un altro risultato incredibile e torno numero uno del mondo.”.

Poi una rapida analisi della partita: “Siamo arrivati qui cercando di accumulare più partite possibili per avere feedback con i grandi tornei che si avvicinano. Oggi abbiamo avuto entrambi un livello molto alto viste le condizioni del vento. Mi sentivo vicino nei game di risposta. Avevo la sensazione che le nuove palle mi aiutassero”, ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione, “ho provato a restare lì mentalmente. Cercando di continuare a spingere. Mi sentivo un po’ stanco, ma ho provato a mantenere la mentalità giusta. Avere questo trofeo con me ora significa molto per me”.

Crippa sbanca Parigi

Grande impresa di Yeman Crippa in Francia. L’azzurro ha trionfato alla Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il primato personale di 2h05:18. È il primo italiano della storia a conquistare i 42,195 km della capitale francese, una gara che un atleta europeo non vinceva da ben 24 anni (l’ultimo era stato il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002).

“La mia carriera da maratoneta inizia oggi – ha esultato il trentino delle Fiamme Oro all’arrivo – finalmente ho trovato la strada giusta. È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare. Oggi mi sono riscattato dal 25esimo posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona”.

Crippa, abbracciato da papà Roberto, da coach Massimo Pegoretti e dal manager Gianni Demadonna subito dopo il traguardo, ha preso la testa della gara quando mancavano circa cinque chilometri, all’interno del parco Bois de Boulogne, polmone verde di Parigi, e poi ha sferrato l’attacco decisivo a un chilometro e mezzo dal termine, in un tratto in pavè in leggera discesa, staccando l’etiope Bayelign Teshager (2h05:23), il keniano Sila Kiptoo (2h05:28) e il gibutiano Mohamed Ismail (2h05:38).

Quella di oggi lungo la Senna e all’ombra della Torre Eiffel era la settima maratona in carriera per Yeman Crippa, che ha debuttato tre anni fa a Milano, dopo una brillante carriera in pista che lo ha portato fino al titolo europeo dei 10.000 metri a Monaco di Baviera nel 2022.