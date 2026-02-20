Sinner: “Nessun disastro, prima o poi mi tiro fuori”

Azzurro dopo ko a Doha: ‘momenti che capitano, lavoro ripagherà’. Si ferma ai quarti di finale il percorso di Jannik Sinner a Doha, superato da Jabuk Mensik per 7-6, 2-6, 6-3.

Sinner a Doha (ph Fitp)

NordEst – “Non e’ successo nulla di grave, nessun disastro: sono momenti che succedono nel tennis, ma sono molto sereno, prima o poi mi tiro fuori e riparto”: così Jannik Sinner a Sky Sport, nella notte dopo l’eliminazione dal torneo di Doha, ha commentato il suo inizio anno negativo. “Sono certo che il lavoro ripagherà: devo ritrovare fiducia, poi ritroviamo anche il ritmo. Non sarà a Miami, forse, non sarà a Indian Wells, ma il lavoro ripagherà. Ripeto. Non é’ successo nulla di grave, sono momenti che succedono, tutti ci sono passati”. Si ferma ai quarti di finale il percorso di Jannik Sinner a Doha, superato da Jabuk Mensik per 7-6, 2-6, 6-3.