Sinner batte Tien in finale e vince il titolo a Pechino – Rivivi il match

Il fuoriclasse azzurro conquista il terzo titolo stagionale rifilando un doppio 6-2 all’americano

(ph FITP)

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto la finale dell’Atp 500 di Pechino oggi, mercoledì 1 ottobre. Il fuoriclasse azzurro ha battuto nell’ultimo atto del torneo l’americano Learner Tien, numero 52 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 12 minuti. Per il numero 2 del ranking Atp si tratta del secondo titolo a Pechino e del terzo titolo stagionale, dopo i successi centrati all’Australian Open e a Wimbledon.