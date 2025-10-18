Il fuoriclasse azzurro batte lo spagnolo e si conferma campione a Riad, nel ricchissimo torneo arabo

Campo veloce, l’azzurro si aggiudica il primo set in soli 27’ di gioco. Will Smith: “Interpretare Jannik? Ci sto”. A Riad per le Wta Finals Paolini. Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare)

(ph FITP)

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner si conferma re d’Arabia. Il fuoriclasse azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam oggi sabato 18 ottobre, al termine di un match da incorniciare per consistenza e qualità. Il numero 2 del ranking ha chiuso il match 6-2 6-4 in poco più di un’ora, vincendo il titolo a Riad per il secondo anno consecutivo e portando a casa un montepremi da favola di 6 milioni di dollari.

Il primo set scivola via in 27 minuti e Sinner è una macchina da guerra. L’azzurro fa subito capire le intenzioni della serata e strappa il break in avvio, per poi bissare nel quinto game e portarsi sul 4-1. Servizio perfetto per Jannik, che non lascia margini nemmeno in risposta e arriva agilmente a chiudere il parziale sul 6-2, anche sfruttando qualche errore di troppo dello spagnolo.

Il secondo set è più combattuto. Alcaraz inizia tenendo il servizio in maniera comoda e Sinner risponde. Così per i primi sei game, tutti on serve . Poi, nel settimo game, l’azzurro accelera e porta a casa un break decisivo, il terzo del match, che vale il 4-3. Il passo fondamentale verso la corona viene fuori alla seconda palla break, con due volée da incorniciare. Poi, turni di servizio agili fino al 6-4 per l’azzurro, che si conferma campione a Riad.