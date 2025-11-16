Ultimo atto delle Finals alle ore 18 di domenica 16 novembre

Incontro preceduto dalla finale di doppio delle ore 15 fra i tandem Harri Heliovaara-Henry Patten e Joel Salisbury-Neal Skupski) alla Inalpi Arena di Torino. Sarà possibile assistere all’evento in chiaro su Rai 2, in pay tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Now Tv

Per il campione altoatesino terza finale alle ATP Finals a Torino in 3 anni. Sfiderà ancora una volta Carlos Alcaraz , che ha battuto Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4. Non può tornare primo in classifica mondiale, anche battesse Alcaraz in finale, ma Sinner può consolarsi in caso di vittoria e difesa del titolo con il premio totale più alto della storia del torneo che chiude la stagione: 5 milioni di euro.