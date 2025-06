Sicurezza a Trento: il grido d’allarme dei commercianti. Continuano le spaccate in negozi e locali del centro

Il Direttivo C5 dell’Associazione commercianti al dettaglio di Trento incontra il sindaco Ianeselli: preoccupazione crescente per l’escalation di furti e spaccate. Piffer: «I negozi stanno diventando bersagli quotidiani. Così non si può andare avanti. Servono risposte forti, immediate e coordinate: vigili davanti ai negozi e per le strade cittadine»

Trento – L’ultimo colpo in città, risale alla notte tra il 3 e il 4 giugno. Questa volta presa di mira la panineria Castelli Romani di via Santa Trinità in pieno centro a Trento. Rubato il fondo cassa di un centinaio di euro a cui si aggiungono i danni alla porta d’ingresso. L’ultimo purtroppo, di una lunga serie in questi mesi. Senza ricordare gli episodi di violenza in varie zone della città.

L’allarme dei commercianti

Un incontro urgente si è svolto tra il Direttivo C5 dell’Associazione Commercianti al Dettaglio di Trento, presieduto da Massimo Piffer e il sindaco di Trento Franco Ianeselli. Al centro del confronto, la crescente emergenza sicurezza nel centro storico e nei quartieri della città, con un’escalation di episodi criminosi – furti, danneggiamenti, spaccate – che sta esasperando il tessuto commerciale urbano. All’incontro erano presenti anche l’assessore Alberto Pedrotti e il dirigente Egidio Menapace. Il direttivo C5 era presente con Piffer, i vicepresidenti Camilla Girardi e Giorgio De Grandi, Diego Vanzo, rappresentante in Camera di commercio, e Gianni Gravante per Federmoda.

«Siamo esasperati – ha dichiarato Piffer – i nostri associati si svegliano ogni mattina col timore di trovare la vetrina sfondata, la cassa svuotata, il negozio devastato. Non si tratta più di episodi isolati: è un fenomeno sistemico, continuo, che sta logorando la fiducia dei commercianti nella capacità delle istituzioni di garantire sicurezza. Siamo imprenditori, non carne da macello».

Secondo Piffer: «Trento sta cambiando volto, e lo sta facendo nella peggiore delle direzioni: da città ordinata e vivibile sta diventando territorio di scorribande notturne, con bande di sbandati e tossicodipendenti che agiscono impunemente. Se si lascia degenerare questa situazione, c’è il serio rischio che qualcuno decida di organizzarsi da sé. E non possiamo permetterlo».

Il presidente dei commercianti al dettaglio ha poi ribadito la necessità di una risposta immediata e concreta da parte delle istituzioni: «Basta con i rimpalli di competenze, basta con l’inerzia. Vogliamo sapere chi è responsabile di cosa, e cosa intende fare. Pretendiamo che la Polizia Locale sia presente in questo momento critico – mattina e sera – e che le forze dell’ordine rafforzino la prevenzione, non solo l’intervento postumo. Fatti cento vigili, quanti si occupano della viabilità? Se oggi la proporzione è 80 a 20, vogliamo che venga invertita: 20 sulla viabilità, 80 sulla città a presidiare la sicurezza e a dialogare con commercianti e cittadini».

Durante l’incontro, il sindaco Ianeselli ha condiviso molte delle preoccupazioni emerse, riconoscendo la gravità della situazione e dichiarando la massima disponibilità al confronto. Ha parlato di «città a un passo dalle ronde» e della necessità di «evitare la deriva dell’autodifesa spontanea» attraverso una strategia concertata tra Comune, Questura, associazioni di categoria e volontariato.

Sul tavolo sono state avanzate diverse proposte operative: rafforzamento del presidio urbano anche tramite i cosiddetti Street Tutor, sperimentazione di tecnologie di videosorveglianza avanzate con intelligenza artificiale, attivazione di un fondo – magari provinciale – per sostenere i commercianti nel miglioramento dei sistemi di protezione passiva.

Piffer ha insistito anche su un punto politico centrale: «La sicurezza urbana non è un problema di destra o di sinistra: è un diritto basilare del cittadino e dell’imprenditore. Se viene meno questo diritto, viene meno il patto tra chi lavora e la comunità che dovrebbe proteggerlo. E non accetteremo che si dia la colpa ai commercianti perché non hanno le inferriate o non fanno l’assicurazione: il problema non sono le vetrine, sono i ladri. Il problema non sono i dispositivi di sicurezza, è l’assenza di una presenza pubblica credibile e rassicurante sul territorio».

Il Direttivo C5 ha espresso piena disponibilità a collaborare con le istituzioni per costruire risposte efficaci, ma ha anche sottolineato la necessità di un cambio di passo immediato. «Noi siamo pronti a fare la nostra parte – ha concluso Piffer – ma chiediamo la stessa determinazione da parte di chi ha il dovere di difendere l’ordine pubblico. Ogni furto non è solo un danno economico: è una crepa nella fiducia che tiene insieme la città. E Trento, una città che ha sempre fatto del rispetto delle regole la sua forza, oggi ha bisogno di ricordarlo. E di, con fermezza».