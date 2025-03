Sicurezza in bici, Simoni e Moser a Trento: ‘Sulla buona strada’

Per una serena convivenza tra automobilisti e ciclisti

Trento – Cerano anche Lorenzo Piffer e Luca Lorenzi, i genitori della 19enne ciclista Sara investita a gennaio da un’auto e di Matteo, il 17enne travolto da un furgone lo scorso anno, in piazza Duomo e Trento per l’iniziativa “Sulla buona strada”. Il Comitato provinciale della Federciclismo e la Fiab Amici della Bicicletta hanno voluto lanciare un appello per la sicurezza degli appassionati delle due ruote. La manifestazione è contro la violenza stradale “per non trovarsi a piangere altre vittime”, come hanno chiarito i presidenti Renato Beber e Daniela Baraldi, che puntano a “trovare una serena e pacifica convivenza tra automobilisti e ciclisti”. Sul palco di Trento c’erano fra gli altri anche gli ex ciclisti Francesco Moser e Gilberto Simoni.

L’iniziativa ha raccolto anche l’adesione di molte associazioni, della Fondazione Michele Scarponi e di altri campioni, a cominciare dall’ex iridato Maurizio Fondriest, che nei giorni scorsi aveva incontrato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti per affrontare il tema. “Dobbiamo fare gioco di squadra, perché la strada è di tutti: non solo dei ciclisti, non solo degli automobilisti. Serve una cultura del rispetto per le persone”, ha detto il padre di Sara Piffer.

In breve

Trento, mobilitazioni per un’Unione europea rinnovata e di pace. Presidio sulla scia di quello nazionale promosso dal giornalista Michele Serra ma anche contromanifestazione tutta puntata contro il riarmo.

Faenza, rientrano gli operatori della Protezione civile trentina

Scuola FEM, conferiti i diplomi e presentato il nuovo Annuario

Corsi di laurea professioni sanitarie e Medicina e Chirurgia, approvato il bando

Spopolamento, una prima risposta attraverso contributi per la ristrutturazione della casa