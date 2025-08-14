Si tuffa e annega nel lago di Garda: la vittima è Maurizio Ceola di Rovereto

La tragedia a Cassone di Malcesine. Ceola era con i famigliari. Lutto nel mondo del calcio lagarino

I soccorsi in azione (ph vvf Riva)

NordEst – Nuova tragedia in acqua, dopo il lago di Ledro. Mercoledì 13 agosto a Malcesine. Maurizio Ceola, 67 anni di Rovereto, è annegato dopo un tuffo a Cassone. A dare l’allarme attorno alle 17 i famigliari che non lo hanno più visto riemergere. Sul posto le forze dell’ordine del veronese, ma anche i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e il nucleo sommozzatori da Trento. Le ricerche sono durate due ore. L’uomo è stato recuperato in acqua a due metri di profondità, vicino alla riva. Inutili i tentativi di rianimazione. Ceola lascia la moglie e tre figli. Aveva allenato le giovanili di diverse società, dal Mori S. Stefano alla Sacra Famiglia di Rovereto.