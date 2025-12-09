Forse un malore all’origine dell’incidente avvenuto in Piemonte
La vittima si chiamava Ivano Rinald (nella foto)i: era direttore generale della società cooperativa Siad di Trento. Originario della Valsugana, era in vacanza in Piemonte con la famiglia: l’incidente ad Alba. La cronaca dell’incidente sui giornali locali . Dolore in Trentino dei molti amici e compagni di partito
NordEst – Avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, su cui viaggiavano anche moglie e figlio di 9 anni, andando a sbattere contro nove macchine in sosta. Non c’è stato nulla da fare per Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della società cooperativa Siad di Trento che sostiene dal punto di vista amministrativo e contabile i soci del gruppo Dao. Illesi i familiari.
In un’altra auto, a pochi metri di distanza, viaggiavano la suocera e i genitori. Molto legato alla Valsugana, dove era cresciuto, Rinaldi viveva a Trento con la famiglia. L’incidente, avvenuto lunedì 8 dicembre, ad Alba, nelle Langhe piemontesi, dove la famiglia aveva deciso di trascorrere il ponte dell’Immacolata. Rinaldi era stato anche presidente del movimento giovanile degli autonomisti legato al Patt, Partito autonomista trentino tirolese.