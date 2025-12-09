NordEst – Avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, su cui viaggiavano anche moglie e figlio di 9 anni, andando a sbattere contro nove macchine in sosta. Non c’è stato nulla da fare per Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della società cooperativa Siad di Trento che sostiene dal punto di vista amministrativo e contabile i soci del gruppo Dao. Illesi i familiari.

In un’altra auto, a pochi metri di distanza, viaggiavano la suocera e i genitori. Molto legato alla Valsugana, dove era cresciuto, Rinaldi viveva a Trento con la famiglia. L’incidente, avvenuto lunedì 8 dicembre, ad Alba, nelle Langhe piemontesi, dove la famiglia aveva deciso di trascorrere il ponte dell’Immacolata. Rinaldi era stato anche presidente del movimento giovanile degli autonomisti legato al Patt, Partito autonomista trentino tirolese.