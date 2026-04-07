Con il trattore sul Monte Corno a Trodena, ferito 21enne

Trasportato in ospedale dal Pelikan 3 con un trauma al bacino

Bolzano – Un agricoltore di 21 anni è rimasto ferito in modo non grave a causa di un incidente con il trattore avvenuto sul Monte Corno sopra Trodena. Il mezzo agricolo si è ribaltato intorno alle 12:30 nei pressi di malga Pera Schupf. Il giovane, che ha riportato un trauma al bacino, è stato soccorso dall’equipe dell’elicottero di emergenza Pelikan 3 e trasportato all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti anche il soccorso alpino del Cnsas della Bassa Atesina e i Vigili del Fuoco Volontari di Truden.

In breve

Merano, è scattato l’allarme, nel pomeriggio, nei pressi del ponte Gilf a Merano, per un giovane finito nel torrente Passirio. Verso le 16:00, sono stati allertati numerosi vigili del fuoco che hanno presidiato i ponti a valle secondo il piano di allarme. Poco dopo è stato possibile dichiarare il cessato allarme poiché la persona coinvolta era riuscita a raggiungere la riva con le proprie forze. Il giovane si è fratturato entrambe le gambe. Il recupero è avvenuto al pontile per le canoe, dove il ferito è stato consegnato al servizio di soccorso per le prime cure mediche. Le forze di intervento mettono in guardia dal tuffarsi in acque naturali, poiché i livelli variabili comportano rischi potenzialmente letali.

Trento, grida d’aiuto sul monte Bondone: vasta operazione di ricerca ma era un falso allarme. A sentire le grida, provenienti dalla zona dell’osservatorio astronomico, alcuni clienti del ristorante e un paio di escursionisti. Nessuno si è avvicinato per paura dell’orso. Dopo la chiamata al 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cadine e Sopramonte, il soccorso alpino e anche i permanenti con l’elicottero e i droni. Una 40ina di uomini in tutto. La zona da cui sembravano provenire le grida, vicino all’osservatorio astronomico Terrazza delle stelle, è stata setacciata. Nessuna traccia del ferito ma nemmeno segni del passaggio di grandi carnivori.