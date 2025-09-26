Settimana dell’Accoglienza 2025, a Primiero apre la mostra “Nerotondo”
Opera collettiva sul tema della salute mentale. Un percorso creativo tra buio e luce, tra vortici interiori
e legàmi che accolgono, proteggono e trasformano. La mostra è allestita nella Sala Terrabugio, Via Terrabugio – I° Piano a Fiera di Primiero, inaugurazione venerdì 26 settembre alle ore 17:00
Primiero (Trento) – La Cooperativa sociale Vales, nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza 2025 promossa dal CNCA, presenta il progetto Nerotondo – Legàmi di luce per entrare nel vortice, percorso artistico-relazionale che affronta il tema delle disuguaglianze attraverso lo sguardo della salute mentale.
Coinvolgendo utenti e operatori delle strutture socio-riabilitative “Il Piccolo Principe” (Vales) e “Maso Toffa” (Cooperativa Oltre), insieme ai giovani di Officina Giovani (Appm), Nerotondo cerca di dare voce ad esperienze personali che parlano di esclusione, ricerca di senso e possibilità di cambiamento. E’ un lavoro collettivo fatto di parole, forme, colori e testi, che racconta il movimento interiore tra buio e luce, tra difficoltà e possibilità, tra isolamento e legàmi.
Nerotondo è un’opera collettiva che non si osserva soltanto: si attraversa, si ascolta, si vive. Vuole essere anche un invito rivolto alla comunità: a riconoscere che la salute mentale è parte della vita di ciascuno di noi e una responsabilità collettiva che costruisce relazioni più umane e contesti più inclusivi. Il progetto promosso dalla Cooperativa sociale Vales in collaborazione con Cooperativa Oltre, APPM, Focus Group Immigrazione e Associazione traME e TErra.
Orari apertura mostra
Date di apertura: dal 26.09 al 4.10 – Orari: dal lunedì al venerdì: 9:30 – 12:30 e 16:00 – 18:00 – Sabato e domenica: 9:30 – 17:30
Le altre iniziative locali
“Ma se questo presente fosse l’ultima notte del Mondo”, Spettacolo teatrale per la “Settimana dell’Accoglienza 2025” ad Imèr, Piccolo Teatro Blu, venerdì 26 settembre 2025 dalle 21:00 alle 23:00. Due fratelli intersecano memoria autobiografica, vite di autori e autrici queer e folklore popolare nel tentativo di sondare le verità rimosse della propria infanzia a partire dal racconto di un video VHS che hanno visto una notte, quando erano bambini. Regia, drammaturgia Blu Silla, con Marcello Orsenigo, Blu Silla.
Sabato 27 settembre, alle 16, davanti alla biblioteca dki Canal san Bovo, “con Parole dis-uguali”, evento di apertura della Settimana dell’Accoglienza 2025. Organizzato da Associazione traME e TErra con Pro Loco di Canal San Bovo Gobbera e APPM.