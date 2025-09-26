Settimana dell’Accoglienza 2025, a Primiero apre la mostra “Nerotondo”

Opera collettiva sul tema della salute mentale. Un percorso creativo tra buio e luce, tra vortici interiori

e legàmi che accolgono, proteggono e trasformano. La mostra è allestita nella Sala Terrabugio, Via Terrabugio – I° Piano a Fiera di Primiero, inaugurazione venerdì 26 settembre alle ore 17:00

Primiero (Trento) – La Cooperativa sociale Vales, nell’ambito della Settimana dell’Accoglienza 2025 promossa dal CNCA, presenta il progetto Nerotondo – Legàmi di luce per entrare nel vortice, percorso artistico-relazionale che affronta il tema delle disuguaglianze attraverso lo sguardo della salute mentale.

Coinvolgendo utenti e operatori delle strutture socio-riabilitative “Il Piccolo Principe” (Vales) e “Maso Toffa” (Cooperativa Oltre), insieme ai giovani di Officina Giovani (Appm), Nerotondo cerca di dare voce ad esperienze personali che parlano di esclusione, ricerca di senso e possibilità di cambiamento. E’ un lavoro collettivo fatto di parole, forme, colori e testi, che racconta il movimento interiore tra buio e luce, tra difficoltà e possibilità, tra isolamento e legàmi.

Nerotondo è un’opera collettiva che non si osserva soltanto: si attraversa, si ascolta, si vive. Vuole essere anche un invito rivolto alla comunità: a riconoscere che la salute mentale è parte della vita di ciascuno di noi e una responsabilità collettiva che costruisce relazioni più umane e contesti più inclusivi. Il progetto promosso dalla Cooperativa sociale Vales in collaborazione con Cooperativa Oltre, APPM, Focus Group Immigrazione e Associazione traME e TErra.

Orari apertura mostra

Date di apertura: dal 26.09 al 4.10 – Orari: dal lunedì al venerdì: 9:30 – 12:30 e 16:00 – 18:00 – Sabato e domenica: 9:30 – 17:30

Le altre iniziative locali