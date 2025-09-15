Sequestrati 9 chili di hashish nei boschi della Vela a Trento

Intervento della Guardia di Finanza con l’unità cinofila

Trento – a Guardia di Finanza del Gruppo Trento ha sequestrato 9 chili di hashish, rinvenuti nei pressi della frazione Vela di Trento. Nelle giornate precedenti all’intervento, i militari delle Fiamme Gialle, dopo un’attenta attività di controllo del territorio, avevano individuato un’area boschiva dove era stato notato un anomalo via vai di persone. Giunti sul posto con l’ausilio delle unità cinofile, coperto da alcuni cespugli, i finanzieri hanno notato un giubbotto abbandonato sotto una folta vegetazione.

In quel punto il cane antidroga Aron ha quindi iniziato a segnalare la presenza di sostanza stupefacente, scavando nel terreno e permettendo il rinvenimento di alcuni sacchetti di nylon interrati, con all’interno 85 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno. Estendendo le ricerche in un’altra area boschiva adiacente alla prima le unità cinofile dei finanzieri hanno individuato un secondo nascondiglio interrato vicino ad un muretto, sotto il quale erano celati altri due panetti di hashish, per un totale di circa 250 grammi. Il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente – comunicano le Fiamme Gialle – è stato quindi sottoposto a sequestro a carico di ignoti, informando la competente Procura della Repubblica di Trento. Sono in corso approfondimenti investigativi per cercare di individuare i soggetti responsabili del traffico e dello spaccio dell’hashish sequestrato.