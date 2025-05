A dodici spiagge trentine la Bandiera Blu di Legambiente 2025

Sono 246 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento (GUARDA), 10 in più rispetto allo scorso anno: 15 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati.

NordEst (Adnkronos) – In particolare, la Liguria perde una Bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi. Segue con 23 Bandiere Blu la Calabria con tre nuovi ingressi. Sono sempre 20 le Bandiere Blu per la Campania, che perde una località ma segna un nuovo ingresso. Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu, sale a 19 la Toscana che conquista un Comune. La Sardegna ottiene 16 località con un nuovo riconoscimento, così come l’Abruzzo che con una new entry sale a 16 vessilli.

La Sicilia conferma 14 Bandiere con due uscite e due nuovi ingressi. Il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni, il Lazio sale a 11 con una nuova località. L’Emilia Romagna vede premiate 10 località grazie a un nuovo ingresso, mentre sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte scende a 4 con un’uscita. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell’anno precedente, come il Molise che resta a 2. Complessivamente, quest’anno le Bandiere Blu sui laghi scendono a 22, con un comune lacustre che non riconferma il riconoscimento (SPIAGGE E APPRODI)

I riconoscimenti in Trentino

Ci sono anche dodici località trentine tra le 487 spiagge Bandiera Blu 2025 di Legambiente. Si tratta di Vallelaghi – Lido Terlago, Tre Faggi; Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone; Tenno – Spiaggia Grande; Bondone – Porto Camarelle; Bedollo – Località Piazze; Baselga di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido; Pergine Valsugana – San Cristoforo; Tenna – Spiaggia di Tenna; Calceranica al Lago – Alle Barche/Pescatore/Riviera; Levico Terme – Spiaggia Levico; Caldonazzo – Lido/Spiaggetta; Lavarone – Lido Marzari. Si tratta di località che si ritrovano anche nella classifica dei Comuni Bandiera Blu 2025: Vallelaghi; Sella Giudicarie; Tenno; Bondone; Bedollo; Baselga di Pinè; Pergine Valsugana; Tenna; Calceranica al Lago; Levico Terme; Caldonazzo; Lavarone.

Le bandiere a NordEst

Sono state confermate anche nel 2025 le Bandiere blu a Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine). I due comuni sono gli unici in Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il riconoscimento che quest’anno la Foundation for environmental education ha assegnato. Anche quest’anno Grado e Lignano hanno superato l’esame: la bandiera blu viene attribuita sulla base di 32 criteri del Programma e attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio. Tra le spiagge top, il Fvg ottiene il vessillo per tre lidi a Grado (Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta) e per un arenile a Lignano Sabbiadoro (Lido).