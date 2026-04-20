Scuole nel Primiero Vanoi, quale futuro? Degasperi interroga la Provincia, botta e risposta con Brunet

Nell’interrogazione del Consigliere provinciale di Onda, Filippo Degasperi, che segue il dibattito locale di questi giorni, si chiede se “l’assessora all’Istruzione intende rivedere gli indirizzi di studio presso l’istituto secondario di secondo grado di Primiero, eventualmente per quali di questi si prospetta il taglio e con quali modalità intende interfacciarsi con i diretti interessati, enti locali inclusi”. Nuova replica a stretto giro di mail, della consigliera provinciale, Antonella Brunet

Trento – Non si placano le polemiche a Primiero dopo l’acceso dibattito seguito alle dichiarazioni della consigliera provinciale Antonella Brunet sul futuro del sistema scuola locale. Proprio in queste ore, in aperta polemica con la collega consigliera provinciale, Filippo Degasperi chiede chiarimenti all’Assessora provinciale all’istruzione sui temi trattati.

“Viste le tinte, la “vision” tracciata – scrive Degasperi – ha colto quasi tutti di sorpresa alimentando non poca preoccupazione sia tra i primierotti che presso l’intera comunità scolastica”. Per questo, il consigliere di Onda interroga la Giunta provinciale per sapere: “se e come intende intervenire per evitare che la scuola superiore di Primiero venga etichettata come “diplomificio” per gli studenti veneti; se è intenzione dell’assessora all’Istruzione rivedere gli indirizzi di studio presso l’istituto secondario di secondo grado di Primiero, eventualmente per quali di questi si prospetta il taglio e con quali modalità intende interfacciarsi con i diretti interessati, enti locali inclusi; se nelle intenzioni dell’assessora all’Istruzione c’è la paventata chiusura della scuola media di Canal San Bovo ed eventualmente quando ritiene di confrontarsi con la comunità, inclusa quella scolastica”. L’interrogazione integrale depositata da Onda.

Botta e risposta con Brunet

A stretto giro di mail, non tarda ad arrivare la presa di posizione della consigliera provinciale Antonella Brunet (Noi Trentino per Fugatti) che replica anche al collega Consigliere, Filippo Degaspoeri (Onda): “Reputo questa forma di ‘confronto’ – scrive la Consigliera – basata su un linguaggio sensazionalistico, inappropriato e poco professionale. Si tratta di un approccio che tende più all’accusa, attraverso la strumentalizzazione di affermazioni parziali estrapolate fuori contesto, piuttosto che ad un dialogo costruttivo. E’ chiaro che quanto detto fosse riferito a un’ipotesi futura: uno scenario in cui gli investimenti che la Provincia sta realizzando sul piano infrastrutturale e sociale nel nostro territorio non fossero comunque sufficienti a contenere le evidenti ricadute negative di denatalità e spopolamento nelle valli. Si tratta di problematiche che non derivano da politiche recenti, ma da un contesto più ampio, in cui i fenomeni della denatalità e dello spopolamento incidono in modo significativo sull’organizzazione e sulla sostenibilità del sistema scolastico e degli altri servizi. In questa prospettiva, è fuorviante ritenere imminenti le azioni da me ipotizzate in merito all’offerta formativa del Primiero: nessun istituto scolastico o indirizzo è in procinto di essere

chiuso.

Al contrario di quanto riportato nell’interrogazione del consigliere Degasperi, le proposte da me avanzate – come l’istituzione di un convitto, finalizzato a sostenere la frequenza degli studenti provenienti da territori distanti, o l’introduzione di un indirizzo sportivo – sono volte ad incrementare l’attrattività dell’offerta, nascendo da un confronto costante con chi opera quotidianamente per rafforzare e consolidare l’offerta formativa, attraverso un approccio concreto e una valutazione realistica delle risorse e delle esigenze. Ritengo che questa interrogazione rappresenti l’ennesimo tentativo, poco corretto, di mettere in cattiva luce la mia persona, le mie intenzioni e l’operato dell’Assessore competente e del relativo Dipartimento provinciale”.

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