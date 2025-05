Festa a Primiero, venerdì 23 maggio alle 20 all’Auditorium di Primiero

Era il 22 marzo 1995 quando 12 soci fondatori, in rappresentanza di tutti i paesi delle valli di Primiero e Vanoi, firmavano l’atto costitutivo dell’Associazione Scuola Musicale di Primiero. Nasce così la scuola: un progetto nato per promuovere la cultura musicale come arricchimento personale e collettivo





Orchestra di Fiati e coro Voci Bianche della SMP – Diretti dal M° Renato Pante

Primiero/Vanoi (Trento) – I primi corsi iniziano nell’ottobre dello stesso anno, ospitati in diverse sedi dell’allora Comprensorio di Primiero. Dopo appena un anno di attività, la scuola viene iscritta nel registro delle 13 scuole musicali del Trentino. Questo importante risultato è stato ottenuto dopo che la Giunta Provinciale ha riconosciuto la capillare opera di sensibilizzazione alla musica sulla popolazione residente nel Primiero. In trent’anni, oltre 1500 allievi si sono avvicinati alla musica. Circa una ventina si sono poi diplomati e laureati in Conservatorio. Alcuni di loro, con grandissima soddisfazione, sono divenuti insegnanti, mentre altri ancora stanno frequentando un percorso accademico oppure hanno intenzione in futuro di intraprendere lo studio professionale della musica.

Negli anni si sono formati numerosi ensemble attivi e creativi, come il Brandu Sax Quartet, il Cigar Cutter Sax Quartet, i Klomer Brass e il Gaiteros Ensemble; senza dimenticare il reDmiE Gospel Choir, che in oltre 10 anni di intensa attività ha eseguito più di 120 concerti, non solo nella valle di Primiero, ma anche nelle province di Belluno, Trento, Vicenza, Brescia, Mantova, registrando anche un cd intitolato “In His Hands”.

Collaborazioni e iniziative culturali

La scuola musicale di Primiero ha cercato da sempre di costruire sinergie con istituzioni e realtà del territorio: scuole dell’Infanzia, Istituto Comprensivo, Istituto Salesiano, Corpo Musicale Folkloristico, con i Cori Vanoi e Sass Maor, Associazione “La Formica” , APSP di Transacqua e Canal San Bovo e molte altre associazioni.

Non solo musica alla scuola Musicale. Per una decina d'anni è stato attivato anche un corso di danza molto partecipato.

Dal 1998 la stagione musicale di Primiero arricchisce di concerti l’autunno primierotto, offrendo alla popolazione residente una proposta musicale variegata anche in un periodo con minore affluenza turistica, mentre dal 2005, nel periodo estivo, per ben 10 anni è stato ideato e proposto in tutti i paesi della valle, il Primiero Dolomiti Festival Brass, con la partecipazione dei più grandi gruppi ottoni, dai Canadian Brass ai German Brass.

La nascita, nel 2011, di una nuova realtà corale, che coinvolge elementi provenienti dai cori parrocchiali di valle, dai cori di montagna (Sass Maor e Vanoi), dal coro femminile della Scuola musicale e da appassionati del canto corale, alcuni dei quali già parte del Coro Gospel, ha dato vita a importanti produzioni: Requiem di Fauré (2011), Magnificat e Gloria di Vivaldi (2013), Magnificat di Rutter (2015), eseguiti nell’Arcipretale di Fiera, nelle chiese di Mezzano e Canal San Bovo, ma anche fuori valle: nel Duomo di Feltre, nelle chiese di Borgo Valsugana, Santa Giustina e Cesiomaggiore. Dopo la sospensione imposta dalla pandemia, il coro ha ripreso l’attività con la Missa pro Pace di Daniele Carnevali, in collaborazione con il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero. In occasione del Trentennale, è in programma il 25 ottobre la Messa dell’Incoronazione di Mozart per voci soliste, coro e orchestra, con oltre 100 partecipanti.

La nuova sede: un sogno realizzato

Nel 2016 è arrivata la nuova sede della Scuola Musicale. E’ stato un momento fondamentale per la crescita e l’affermarsi della nostra realtà in ambito di Valle, in quanto si è potuto concentrare in un unico edificio tutta l’attività didattica, offrendo altresì spazi adeguati per le più varie proposte musicali e per le varie attività corali e orchestrali. In seguito ad un’importante ristrutturazione e adeguamento acustico, eseguiti nell’anno 2017 e 2018, la Scuola è divenuta un gioiello invidiato in tutto il Trentino, e punto di riferimento sicuro e protetto per gli allievi. Ad oggi la Scuola Musicale conta 196 iscritti, di cui 152 fino al 19° anno di età, accompagnati con passione e competenza da 14 docenti, che danno la possibilità di scegliere tra 22 discipline strumentali e 12 corsi collettivi.

I prossimi appuntamenti

Sabato 14 GIUGNO ’25 – Chiesa Arcipretale di Primiero. CONCERTO DI MUSICA SACRA, inserito nel Festival Regionale di Musica Sacra, omaggio a Giuseppe Terrabugio, con il Coro In Dulci Jubilo e Orchestra I Filarmonici di Trento, solisti: Sofia Cortellazzi, soprano – Elena Vianini, contralto – Sergio Mutalipassi, basso, maestro concertatore: Alessandro Arnoldo

Venerdì 18 LUGLIO ore 20.30 – Piazza Municipio Transacqua. CONCERTO CON GLI EX ALLIEVI della Scuola Musicale di Primiero

Sabato 25 OTTOBRE ore 20.30 – Chiesa Arcipretale di Primiero. MESSA DELL’INCORONAZIONE di W. A. MOZART in Do maggiore per soli, coro e orchestra KV 337, “Krönungsmesse” per Orchestra, Solisti e Coro ORCHESTRA E CORO della Scuola Musicale di Primiero.

I nuovi corsi

Le iscrizioni ai corsi per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte dal 5 al 30 maggio per gli allievi già iscritti alla scuola musicale, mentre dal 3 giugno sono aperte a tutti, fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni rivolgersi alla Scuola Musicale di Primiero, Piazza Municipio, 12 – Transacqua Tel. 0439/64943.