Scuola, mercoledì 10 settembre 2025 riapre la scuola in Trentino

Dopo Bolzano, prima campanella a Trento e in Veneto, mentre il Friuli posticipa a giovedì 11 settembre

Trento – Prima campanella per gli oltre 67.000 studenti trentini delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si registra un ulteriore lieve calo della popolazione studentesca, che passa dai 67.871 iscritti dello scorso anno ai 67.173 iscritti dell’anno che sta per iniziare. Nelle scuole statali e provinciali del Trentino le classi sono 3.218 con 6.687 cattedre. Nel dettaglio, dei 67.173 studenti iscritti, 23.422 frequenteranno la scuola primaria, 15.956 la scuola secondaria di primo grado, 21.821 la scuola secondaria di secondo grado e 5.974 l’istruzione e formazione professionale.

Dati complessivi inizio a.s. 2025-26

I dati complessivi del nuovo anno scolastico evidenziano un leggero calo della popolazione scolastica (-1,03%) così suddiviso: -2,03%% nella Scuola primaria, -2,12% nella Secondaria di primo grado, con il segno più la Secondaria di secondo grado +0,28% e la formazione professionale +1,22%. Le scelte degli studenti attestano le iscrizioni ai licei al 45%, seguiti dai percorsi tecnici (31%), dalla formazione professionale + capes (22%) e dagli istituti professionali (2%). Cala lievemente la popolazione straniera che passa da 8.446 a 8.430 unità (-0,19%). Il calo degli stranieri è più evidente nella scuola primaria con un -3,04%.

Gli studenti con bisogni educativi speciali certificati sono 3.044, di cui 1.967 alla scuola primaria e secondaria di primo grado, 453 alla secondaria di secondo grado e 624 all’istruzione e formazione professionale. I docenti di ruolo delle scuole statali e provinciali sono 6.433 rispettivamente 2.612 alla primaria, 1.574 alla secondaria di primo grado, 2.125 alla secondaria di secondo grado e 122 alla formazione professionale. Con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato, sono stati assunti complessivamente 259 docenti, di cui 105 alla scuola primaria, 54 alla scuola secondaria di primo grado e 100 alla scuola secondaria di secondo grado. Le assunzioni su posto di sostegno sono state 30.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, nell’ambito del sistema informatizzato denominato “Chiamata unica”, le assegnazioni sono state complessivamente 1204, sia con riferimento a posti interi sia a posti con orario ridotto. Le assunzioni su posto di sostegno sono state 94. I docenti che hanno ottenuto la prima preferenza, nell’ambito dei posti scelti, sono 656. Per quanto riguarda il personale ATA le assunzioni in ruolo sono state 227 e le assunzioni con incarico annuale 298. L’inaugurazione del nuovo anno avverrà, alla presenza dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, della dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino e del Sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza, mercoledì 10 settembre 2025 in tre scuole del territorio (Mezzololombardo, Gardolo e Trento).

