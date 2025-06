Scuola in Trentino, Cgil: dal nuovo anno scolastico quasi 400 cattedre vacanti in Trentino

Cgil: “Eccesso di prudenza, così il precariato diventa cronico”

Trento – Con molta probabilità saranno circa 400 le cattedre a tempo indeterminato che a inizio settembre resteranno vuote. O meglio dovranno, come ogni anno, essere coperte con insegnanti precari. La certezza arriva dai numeri. Nella scuola primaria nel 2023 i posti disponibili per le immissioni in ruolo (cioè con contratto a tempo indeterminato) erano 45, sono diventati 124 nel 2024, e 215 nel 2025. Di queste ultime – comunica la Cgil del Trentino – sicuramente oltre metà resteranno scoperte, perché le graduatorie degli ultimi concorsi non sono sufficienti. La situazione più grave per lingue e sostegno: scoperti 115 posti. Stessa situazione alla scuola secondaria di primo grado dove nel 2023 i posti disponibili per le immissioni in ruolo erano 185, 108 nel 2024 e sono 134 nel 2025. Secondo le stime di Flc 80 di questi, quindi oltre la metà, resteranno vacanti. Alle superiori va anche peggio: nel 2023 i posti per le immissioni in ruolo erano 210, sono diventati 243 nel 2024 e 286 nel 2025. Di questi ultimi 200 non saranno coperti da personale a tempo indeterminato perché le graduatorie degli ultimi concorsi, anche in questo caso, non sono sufficienti.

“Il paradosso è che a fronte di tutti questi posti disponibili il Trentino ha un numero elevatissimo di docenti precari – denuncia Raffaele Meo, segretario provinciale della Flc Cgil – si può dire senza esagerare che una parte importante delle scuole trentine si reggono sul precariato. Si è creata ormai, per miopia o errata programmazione del Dipartimento Istruzione, una situazione di precariato strutturale che non potrà essere risolta con interventi ordinari”. A soffrire sono come sempre le classi di concorso legate alle materie scientifiche, alle Stem, ma alle medie anche italiano, storia e geografia, musica. Grave la situazione anche degli insegnanti tecnico pratici che con il cambio di requisiti (dal 2026 sarà necessaria la scuola di Alta specializzazione post diploma o la laurea triennale) rischiano quasi di scomparire, lasciando sguarniti i laboratori. Molto difficile anche la situazione del sostegno, in tutti i gradi scolastici, che si traduce in una riduzione delle opportunità per gli studenti più fragili.

Questa situazione era evitabile? Per il sindacato, almeno in parte, era arginabile. Per Flc si tratta ormai di un precariato strutturale. “Per questa situazione, anche ammettendo che ci fosse la volontà politica ed è tutto da dimostrare, non ci sono soluzioni a portata di mano. Chiediamo almeno alla Provincia che prenda atto di aver “toppato” e che, almeno, investa per equiparare i diritti degli insegnanti precari. Sono docenti spesso con anni di insegnamento alle spalle che hanno un trattamento di serie B”.