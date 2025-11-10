La settimana corta a scuola, sarà la novità promossa dall’Istituto per il prossimo anno

Primiero (Trento) – Il prossimo sabato 15 novembre l’Istituto superiore di Primiero propone la sua prima giornata di Scuola aperta per offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dell’Istituto, i suoi percorsi di studio, le iniziative e gli ambienti didattici, nonché di confrontarsi direttamente con Dirigenza e Docenti e con l’esperienza diretta di alunni e diplomati. L’iniziativa permetterà anche di approfondire un’importante novità promossa dall’Istituto per il prossimo anno: la settimana corta, che da settembre 2026 interesserà tutte le classi. Una seconda giornata di scuola aperta sarà proposta il prossimo sabato 13 dicembre, con le stesse modalità.

La Scuola aperta darà modo anche di conoscere i numerosi progetti attivati in Istituto – come: Programma Studenti Sportivi, Settimane linguistiche, Cooperativa scolastica simulata, Progetto FAI – e di visitare speciali ambienti didattici come il Business lab, i laboratori di chimica, fisica e informatica, lo spazio lettura e intercultura, le aule di Arte e di progettazione CAD, la palestra. Gli interessati potranno partecipare all’incontro senza prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria dell’Istituto (recapiti: tel. 0439/62435; email segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it).

I numeri dell’Istituto Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze applicate, Istituto Tecnico Economico (ind. Finanza e marketing e

Turistico) e Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio. Iscritti: 251, oltre un terzo proveniente da Arten, Gosaldo, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del

Grappa, Sovramonte. Mobilità internazionale: quest’anno 3 studenti di classe IV stanno frequentando l’anno scolastico, o parte di esso, in Regno Unito, USA e Costa Rica. Peculiarità: certificazioni linguistiche; scambi e settimane linguistiche al III e IV anno; lezioni settimanali con docenti madrelingua; percorsi CLIL in Inglese e Tedesco di Arte, Economia, Educazione civica e alla cittadinanza; attività scientifiche in laboratorio; certificazioni ICDL; progetti di educazione alla cultura e alla cittadinanza attiva, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e locali.

