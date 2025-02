Scovati 16 kg di hashish e 14mila euro in casa: due arresti a Meano e Lavis

Operazione della Guardia di Finanza di Trento

Trento – È il bilancio di un ‘operazione della Guardia di Finanza di Trento partita da un’attività di controllo del territorio che aveva fatto sospettare l’esistenza di una base di spaccio in un appartamento abitato da un uomo di origine marocchina a Meano, sobborgo di Trento. I militari hanno notato anche un altro uomo, moldavo, che frequentava abitualmente l’abitazione e hanno deciso di seguirlo fino alla sua casa di Lavis.

Qui hanno deciso di procedere con una perquisizione anche nel garage: anche grazie ai due cani antidroga Aron e Nabucco sono stati trovati, nascosti sotto una coperta e chiusi dentro alcune borse-frigo, circa 8 chili e mezzo di hashish, due bilancini di precisione e 7mila euro in banconote di piccolo taglio. A quel punto è scattata anche la perquisizione nell’appartamento di Meano: qui i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato un borsone con 8 chili di hashish insieme ad altri 7mila euro in contanti. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro, e portati in carcere a Trento.