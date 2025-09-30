Scoperta a Padova un’organizzazione di truffatori: più di centocinquanta gli anziani raggirati

A scoprirla la Guardia di Finanza di Este e i carabinieri di Monselice. Le vittime, raggiunte attraverso call center, venivano prima lusingate con la promessa di viaggi premio, e poi indotte a firmare contratti

NordEst – Prima promettevano un viaggio premio agli anziani, da ottenere rispondendo ad un semplice questionario di cultura generale e firmando alcuni moduli. Poi, dopo pochi giorni i truffatori si presentavano chiedendo 25 mila euro per “saldare il conto”. Chi non aveva la somma veniva sottoposto a pressioni e minacce, tali da costringerlo a consegnare almeno parte del denaro. A smascherare l’inganno sono stati la Guardia di finanza di Este e i Carabinieri di Monselice. In totale 41 persone sono finite sotto indagine con l’accusa di associazione per delinquere, truffa, estorsione aggravata e continuata e autoriciclaggio.

Secondo gli inquirenti, la banda — guidata da un padre e un figlio di Padova e sostenuta da una rete di call center — avrebbe raggirato almeno 150 anziani nel Nord Italia, riuscendo a sottrarre complessivamente 3,5 milioni di euro. Di questi, quasi un milione è già stato sequestrato. Le indagini sono ancora in corso e non si esclude che possano emergere altre vittime del raggiro.