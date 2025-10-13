A Lana, il mezzo agricolo ha svoltato a sinistra mentre il motociclo lo stava superando. Deceduto Roben Candioli

Scontro tra moto e trattore, muore un giovane centauro 33enne di Lana

Bolzano – Incidente mortale lunedì, sulla strada tra Lana e la frazione di Foiana. Intorno alle 14 un motociclista stava sorpassando un trattore sulla sinistra, l’uomo alla guida del mezzo agricolo, non si è accorto del centauro e ha svoltato a sinistra.

Poi lo scontro, il motociclista – un uomo di Lana del 1002 – è caduto e ha sbattuto contro il guardrail sul lato opposto della strada. I soccorritori del 112 lo hanno subito portato all’ospedale di Bolzano, ma le ferite al collo erano troppo gravi ed è morto poco dopo il ricovero.

In breve

l Nucleo specializzato della Polizia Municipale di Bolzano deputato al controllo delle caratteristiche tecniche dei veicoli ha intensificato, negli ultimi mesi, l’attività di verifica su strada. In questo contesto sono stati sequestrati e ritirati dalla circolazione 30 velocipedi elettrici che presentavano caratteristiche tecniche non conformi a quanto previsto dal Codice della Strada. Sono state emesse 66 sanzioni per un importo complessivo che ammonta a circa 70.000 euro.