Scontro tra due ciclisti a Trento, grave un 69enne

Sulla ciclabile in via Lidorno nella zona sud del capoluogo

Trento – Scontro tra due ciclisti a Trento lunedì mattina poco dopo le 10 sulla pista ciclabile in via Lidorno, nella zona del casello autostradale di Trento sud. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale e personale sanitario. Sono rimasti coinvolti un ragazzo di 14 anni, ferito in modo lieve, ed un uomo di 69 anni, che è stato invece trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sempre lunedì, un motociclista di 55 anni è rimasto ferito dopo lo scontro con un autocarro lungo la ss12 in località Besenello, nei pressi del ristorante Posta Vecchia. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi. A causa dell’incidenti ci sono state alcune ripercussioni sulla viabilità, che è poi tornata regolare una volta rimossi i mezzi incidentati dalla carreggiata. Il motocilista, portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento, non sarebbe in gravi condizioni.

In breve

Invade la corsia opposta in discesa dal Bondone e si scontra con una moto. Tre i feriti, domenica a Garniga Terme, tra questi anche un 11enne a bordo della macchina, trasportato in elicottero al S.Chiara non è in gravi condizioni.

Incidente aereo nel pomeriggio di domenica 8 giugno in Val di Sella, sopra Borgo Valsugana. Un piccolo velivolo si è ribaltato durante un tentativo di atterraggio. Illeso il pilota, un cittadino austriaco. Si sarebbe trattato di una manovra errata, per fortuna senza conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco della zona, che hanno raddrizzato il veicolo e lo hanno messo in sicurezza, e i carabinieri di Borgo Valsugana.

Cadono in monopattino. Grave 24enne elitrasportato al Santa Chiara. Stavano scendendo da Sardagna (Trento) quando sono finiti fuori strada precipitando per alcuni metri.

Zecche in Trentino: sempre più numerose. In anticipo anche i primi casi. Nel 2024 sono stati 15 quelli con patologie collegate alla puntura del piccolo aracnide. Due i casi di Tbe già segnalati nel 2025.

Impatto fatale per un cucciolo di orso nella mattinata di domenica sulla gardesana, nel tratto tra S.Massenza e Castel Toblino. A quanto si è appreso dalle prime informazioni, l’animale sarebbe sbucato all’improvviso da dietro una curva e sarebbe stato impossibile per la persona alla guida evitare l’impatto.