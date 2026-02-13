Grande lavoro per elisoccorso e sanitari in questi giorni di carnevale sugli sci

La piccola, è stata trasferita all’ospedale di Bolzano dal Pelikan 2

Trento/Bolzano – Una bambina di nove anni è rimasta gravemente ferita in un incidente sciistico a Plan de Corones. La piccola, secondo le prime informazioni, si è scontrata sulla pista con un altro sciatore, riportando un trauma cranico-cerebrale ed un trauma addominale. Trasportata dal Pelikan 2 dell’elisoccorso è ora ricoverata all’ospedale di Bolzano.

Decine di interventi sulle nevi anche per i sanitari del Trentino, in molti casi con l’intervento dell’elicottero: da San Martino di Castrozza a Madonna di Campiglio, da Folgaria alle valli di Fiemme e Fassa, dove si registrano numerose cadute con vari politraumi per le persone coinvolte.