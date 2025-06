Scontro mortale in moto a Sluderno: un morto

Un turista danese ha perso la vita nell’impatto tra una moto e un’auto in Alto Adige. Altri gravi incidenti sulle strade di Trentino e Bellunese

NordEst – Scontro mortale, lunedì pomeriggio alle 16, tra una moto e un’auto in val Venosta, all’altezza di Sluderno. A perdere la vita un turista danese. Altre quattro le persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nell’incidente. Due sono state curate sul posto, le altre trasportate all’ospedale di Silandro.

Altro grave incidente in moto anche in Trentino. Poco prima delle 11 a Rumo, un centauro austriaco ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada provinciale 6 dai Frari verso la località Mione. L’uscita di strada è stata violenta e il 51enne ha riportato ferite gravi, tanto da essere trasportato con l’elicottero sanitario all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Due motociclisti trentini di 48 e 53 ani, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in zona Moline (Sovramonte). Sono stati trasferiti in codice giallo in ambulanza, all’ospedale di Feltre.

Molti interventi del soccorso alpino nel Bellunese

Si è conclusa con esito positivo la vicenda della diciannovenne di Borgo Valbelluna, scomparsa nel pomeriggio di domenica dopo essersi allontanata da casa con i suoi due cani. La giovane è stata ritrovata lunedì mattina intorno alle 8 nei pressi di un casolare, in una zona boschiva della Val di Cordellon, nel territorio di Mel. Durante la notte è stato impiegato anche il supporto tecnologico del “LifeSeeker”, uno strumento in grado di localizzare i telefoni cellulari, e sono stati utilizzati droni, unità cinofile e squadre specializzate in soccorso fluviale. Alle prime luci del giorno si sono unite ulteriori forze, tra cui quattro soccorritori della Guardia di finanza con due unità cinofile. L’elicottero proveniente da Bolzano, dotato di Imsi Catcher, ha individuato il segnale telefonico della ragazza e ha permesso di localizzarla. È stata proprio la Guardia di finanza, tramite l’elicottero, a recuperare la giovane e ad affidarla alle cure del personale sanitario.

Nel tardo pomeriggio di domenica, un escursionista è scivolato per alcuni metri dopo essere uscito dal sentiero di Ru de Porta, in zona Coldai, assieme alla moglie. La coppia, originaria di Forlì, è stata recuperata con il verricello in due rotazioni dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. L’uomo, che ha riportato alcune escoriazioni, è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

Un altro intervento domenica, ha coinvolto l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, inviato sul Monte Paterno, a Forcella Laghi, in aiuto di alcuni escursionisti rimasti bloccati e impossibilitati a proseguire, ma fortunatamente illesi.