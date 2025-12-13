Diverse le persone ferite trasferite negli ospedali di Trento e Rovereto

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 13 dicembre

Padergnone (Trento) – Grave incidente stradale sabato pomeriggio a Padergnone nel comune di Vallelaghi. Nove le persone coinvolte nello scontro, fortunatamente nessuna di loro sembra in pericolo di vita. Sei sono state trasferite all’ospedale Santa Chiara di Trento, altre tre al Santa Maria del Carmine di Rovereto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con due elicotteri e tre ambulanze, con loro i vigili del fuoco volontari di Lasino, Padergnone e Vezzano oltre ai permanenti di Trento. Hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per rimuovere il tetto dei veicoli ed estrarne gli occupanti. All’origine dell’inciddnte ci sarebbe una invasione di corsia da parte di un’auto. La dinamica dovrà essere accertata dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale. Pesanti disagi per il traffico deviato nel centro dell’abitato di Padergnone.