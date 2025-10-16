Scontro fra un’auto e due camion a Faedo

Elisoccorso in azione in località Cadino

Faedo (Trento) – Incidente sulla statale del Brennero nella tarda mattinata di giovedì 16 ottobre. A scontrarsi un’auto e due mezzi pesanti: è successo in località Cadino, nel territorio comunale di Faedo. Tre i feriti, non gravi. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari, intervenuti con l’elicottero e due ambulanze.