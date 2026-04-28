Scontro fra tre auto a Calliano: 5 feriti. Tir esce di strada in Valsugana

Lunedì di grande lavoro per vigili del fuoco e sanitari

Trento – Schianto fra tre auto nel pomeriggio di lunedì 27 aprile sulla statale del Brennero a Besenello, poco dopo il nuovo depuratore. La dinamica è ancora da chiarire ma sembra si sia trattato di uno scontro frontale. Cinque i feriti: tre sono stati trasportati all’ospedale di Trento, due a Rovereto.

Tir esce di strada in Valsugana

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì lungo la statale 47 della Valsugana: per lo scoppio di uno pneumatico un autotreno è uscito rovinosamente di strada, abbattendo il guardrail e fermando in posizione pericolosa in prossimità dello svincolo di Grigno. Illeso l’autista che stava viaggiando in direzione Trento con il rimorchio vuoto. Impegnativa la rimozione del mezzo conclusa a pomeriggio inoltrato. Le complesse operazioni sono state coordinate dai Vigili del fuoco permanenti di Trento intervenuti con l’autogru. Con loro i volontari di Grigno e dei Carabinieri di Borgo Valsugana, insieme al servizio Gestione strade.