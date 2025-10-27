Vigili del fuoco e sanitari mobilitati domenica verso le 19, per prestare i primi soccorsi dopo l’incidente

Lo scontro tra i due mezzi, è avvenuto poco prima delle 19 al bivio di Prade, poco prima del paese

Le due auto incidentate a Prade: una di queste scendeva verso Canal San Bovo, l’altra saliva verso il paese

Prade (Trento) – Vigili del fuoco e sanitari mobilitati domenica sera, poco prima delle 19, a Prade nel comune di Canal San Bovo, per un incidente che ha coinvolto due mezzi. Le due vetture -una Renault e una Ford -provenivano da due direzioni opposte, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrate. Una delle due donne coinvolte nell’incidente, una 52enne, ha riportato alcuni traumi ed è stata trasferita dalla Croce rossa all’ospedale di Feltre, in codice giallo. L’altra donna al volante, una 43enne, non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Mezzano e Canal San Bovo con i sanitari della Croce rossa. La dinamica è invece in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.