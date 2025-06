Il 54enne prima è scivolato lungo un pendio, poi è precipitato anche sulle rocce sottostanti. A Vigolo Vattaro il 16enne si è scontrato con un’auto

Continua la lunga scia di gravi incidenti in questi giorni quasi estivi in Trentino

Trento – Un uomo di 54 anni di Arco ha perso la vita nella tarda mattinata di martedì 3 giugno sulla cresta del Monte Biaina, in Alto Garda, mentre era impegnato in un’uscita insieme a un compagno di escursione. I due si trovavano a una quota di 1.350 metri quando il 54enne è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento anche sulle rocce sottostanti. A lanciare l’allarme il compagno che si trovava insieme a lui e che non riusciva più a vedere né a mettersi in contatto telefonico con l’amico.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione al Campo Sportivo Benacense. Sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione e i Vigili del fuoco di Riva del Garda. L’elicottero ha sbarcato a monte, nel punto dove si trovava il compagno, il tecnico di elisoccorso, a cui è stata indicata la direzione della caduta e che si è dunque calato per un centinaio di metri, fino ad individuare l’uomo. Nel mentre, per coadiuvare le operazioni, due soccorritori della Stazione Riva del Garda sono stati imbarcati sul velivolo, che ha raggiunto anch’esso il target, verriccellando sul posto l’equipe sanitaria e i due operatori. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo, la cui salma, dopo la constatazione del decesso da parte del medico e ottenuto il nullaosta delle autorità, è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita a Riva del Garda.

Scontro auto moto a Vigolo Vattaro

Incidente auto moto, nel tardo pomeriggio di martedì 3 giugno a Vigolo Vattaro, sulla strada che scende verso Trento, poco dopo il centro abitato del paese. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 16 anni, trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto i sanitari e i vigili del fuoco di Vigolo Vattaro che, poco prima, si erano occupati di un altro incidente simile, ma fortunatamente con conseguenze meno gravi: uno scontro fra un’auto e una moto proprio davanti alla caserma. In questo caso il motociclista è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sono preoccupanti.