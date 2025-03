Sciopero generale 7 e 8 marzo: treni a rischio. Disagi anche per il traffico aereo

Posted on

L’amministrazione della cosa pubblica al tempo dell’impero: il capitanato distrettuale di Ervino Filippi Gilli Primiero (Trento) – In un periodo in cui si parla di autonomia come un “privilegio”, mi piace ricostruire un po’ della nostra storia per far capire, a chi pensa che l’autonomia di cui gode la Regione Trentino Alto Adige sia […]