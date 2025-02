Sciopero dei trasporti dal 22 al 24 febbraio: coinvolti treni e bus

Dalle 21 di sabato 22 alle 20:59 di domenica 23 febbraio si ferma il personale Fs e Trenitalia. Lunedì 24 sciopero di Trentino Trasporti

NordEst – Nel fine settimana del 22 e 23 febbraio 2025, il settore ferroviario italiano sarà interessato da un nuovo sciopero nazionale che rischia di creare forti disagi per i viaggiatori. L’agitazione coinvolgerà le principali compagnie ferroviarie, compresi i servizi regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia, Trenord e Italo.

Le ragioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB Lavoro Privato come risposta alle recenti modifiche sulle fasce di garanzia nel trasporto ferroviario, ritenute penalizzanti per i lavoratori. La protesta si inserisce in un contesto più ampio di tensioni nel settore, legate a condizioni di lavoro e diritti sindacali.

Orari e modalità dello sciopero dei treni

L’agitazione inizierà alle 21 di sabato 22 febbraio e si concluderà alle 20.59 di domenica 23 febbraio. Durante queste 24 ore, il personale delle aziende ferroviarie si asterrà dal lavoro, con conseguenti ritardi e cancellazioni su tutto il territorio nazionale. I disagi potrebbero protrarsi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive alla protesta. Alcuni treni potrebbero subire variazioni o cancellazioni già dalla serata di venerdì 21 febbraio e nella mattinata di lunedì 24 febbraio.

Fasce di garanzia 22 e 23 febbraio

A causa della collocazione nel fine settimana, le fasce di garanzia saranno diverse rispetto a quelle previste nei giorni feriali. Sul proprio sito, Trenitalia ha pubblicato un elenco di treni garantiti durante lo sciopero, disponibile in PDF.

Trenitalia, inoltre, assicura che, per il trasporto regionale, nei giorni festivi i servizi essenziali saranno garantiti nelle seguenti fasce:

Mattina: dalle 7.00 alle 10.00

Sera: dalle 18.00 alle 21.00

Sciopero bus in Trentino

Il secondo sciopero è in calendario lunedì 24 febbraio e riguarderà Trentino Trasporti. In questo caso le fasce garantite saranno dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea

Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario)/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e servizio sostitutivo ferrovia Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.