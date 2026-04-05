Elisoccorso trentino mobilitato sul Carega sabato mattina

Uno scialpinista è precipitato in un canalone

NordEst – Elisoccorso trentino mobilitato sabato mattina poco prima delle 11, per uno scialpinista precipitato in un canalone durante una escursione sul monte Carega. Altri escursionisti in zona, lo avrebbero visto cadere. Immediati i soccorsi con l’elicottero e il soccorso alpino. Il sessantenne è scivolato per duecento metri mentre scendeva con gli sci su neve ghiacciata e rocce da Cima Mosca, nel gruppo del Carega, arrestandosi nella conca sottostante a 2000 metri di quota. La chiamata alla Centrale Unica delle Emergenze 112 è arrivata da uno dei compagni di escursione verso le 11 di sabato 4 aprile.

I soccorsi da Trento

Sul posto l’elicottero di Trentino Emergenza con il supporto da terra del soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Ala e Vallagarina. Lo scialpinista, che è stato trovato cosciente, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. La Cima Carega (2.259 m) è la vetta più alta delle Piccole Dolomiti, situata al confine tra le province di Trento, Vicenza e Verona. Si estende tra il Passo delle Tre Croci e il Passo Campogrosso.