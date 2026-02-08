Giovane scialpinista morto sotto una valanga in Alto Adige

Un 19enne meranese – è morto nel primo pomeriggio di domenica dopo essere stato travolto da una valanga mentre stava scendendo da Laste di Verdines verso la Val Sarentino, nella zona del lago di San Pancrazio. Quinta vittima in pochi giorni in Trentino Alto Adige

Bolzano – Uno scialpinista 19enne è morto travolto da una slavina che si è staccata da Laste Verdienes, sopra la val Sarentino, in Alto Adige: si tratta di un giovane altoatesino di Merano, che aveva appena cominciato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla valanga e che ha dato allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e due elicotteri, ma quando l’escursionista è stato localizzato e recuperato non c’era più niente da fare.

Molte le vittime in questi giorni in Trentino Alto Adige in pochi giorni. Nella giornata di domenica il pericolo valanghe era segnalato di grado 3 su 5 (marcato), ma in alcune circostanze e in alcune località può anche essere di livello superiore. frequenti i fenomeni di slavine a lastre, perché la neve caduta abbondante nei giorni scorsi non si è “legata” con quella ghiacciata dei mesi precedenti.