I carabinieri hanno anche multato due persone senza casco sulle piste

Il turista è stato segnalato in quanto “assuntore di sostanze stupefacenti”. Nel corso delle attività di controllo svolte nel corso del fine settimana, i militari hanno anche multato due persone per il mancato uso del casco

Passo Brocon (Trento) – Uno ‘spinello’ sciando nel comprensorio del passo del Brocon è costato la segnalazione al Commissariato del governo di Trento ad uno sciatore veneto, pizzicato sulle piste dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana. Il turista è stato segnalato in quanto “assuntore di sostanze stupefacenti”. Nel corso delle attività di controllo svolte nel corso del fine settimana, i militari hanno anche multato due persone per il mancato uso del casco e soccorso due sciatori che avevano riportato lievi traumi.

In breve

Scontro in pista a Monte Elmo: bambino di 9 anni in terapia intensiva. Il piccolo polacco è finito contro un altro sciatore, che sarebbe rimasto illeso. È stato portato all’ospedale di Bolzano dal Pelikan 2.

Compra un motore online, venostano truffato: denunciata donna di Caserta. L’uomo aveva versato 5.000 euro, indagine dei carabinieri di Naturno.