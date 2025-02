Schianto tra due auto in centro a San Martino di Castrozza: due feriti non gravi

Due feriti non gravi: uno elitrasportato al Santa Chiara di Trento per accertamenti e l’altro ferito al Santa Maria del Prato di Feltre. Illesi fortunatamente due bambini

San Martino di Castrozza (Trento) – Incidente stradale in centro a San Martino di Castrozza, con due mezzi coinvolti, venerdì dopo le 14.30. Soccorsi mobilitati con sanitari e il supporto dell’elicottero. In zona hanno operato anche i vigili del fuoco del posto.

A bordo di un veicolo, due adulti e due bambini. A bordo dell’altro veicolo altri due adulti. Due i feriti non gravi nello scontro in centro paese: uno di questi, è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento per accertamenti. L’altro ferito, trasferito in ambulanza a Feltre. Illesi fortunatamente, i due bambini di 8 e 11 anni, bambini a bordo di uno dei due mezzi. Verifiche in corso sulla dinamica dell’incidente.