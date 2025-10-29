Schianto tra auto e bus studenti ad Oderzo: muore anziano sull’auto

Sono 12 i feriti portati in ospedale e dimessi, alcuni sotto choc

NordEst – Era senza patente, scaduta e non rinnovata, l’automobilista di 85 anni di Fregona (Treviso) morto nello scontro del Suv su cui era alla guida contro il bus di linea con 50 studenti a bordo. La licenza di guida, secondo quanto si è appreso, era scaduta ad agosto e non sarebbe stata rinnovata per mancanza dei requisiti. La sospensione era scattata lo scorso 15 ottobre.

Sono in tutto 12, il conducente del pullman e 11 studenti, le persone rimaste lievemente ferite nell’impatto, alcuni sotto choc. I feriti, sono stati portati al Pronto soccorso di Treviso con sei ambulanze giunte sul posto. Il Suem 118 è intervenuto anche con un elicottero per cercare di prestare soccorso al conducente dell’auto, che è deceduto per le gravi ferite riportate. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della zona.

In breve

Pedopornografia, arrestato 52enne veneziano. La polizia, coordinata dalla Procura di Venezia e con l’aiuto degli specialisti del centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha individuato un uomo che creava i contenuti utilizzando l’intelligenza artificiale. L’indagato si avvaleva infatti di modelli di intelligenza artificiale generativa – basati su reti neurali addestrate su un vasto insieme di immagini reali, anche di natura illecita – capaci di sintetizzare nuovi contenuti visivi rappresentanti minori in pose sessualmente esplicite.

Feltre: gravi irregolarità in cantieri, hotel e ristoranti: sanzioni per oltre 100mila euro Proseguono le verifiche condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia congiuntamente al Nil di Belluno (Nucleo ispettorato del lavoro), supportati dall’Arma territoriale delle Compagnie carabinieri Feltre e Cortina d’Ampezzo, su tutto il territorio provinciale, allo scopo di accertare la regolarità dei rapporti di lavoro. In particolare, per un cantiere situato nell’area del Centro Cadore si è resa necessaria l’adozione del provvedimento della sospensione dell’impresa edile per gravi violazioni in materia di sicurezza. In un cantiere presente nel centro di Feltre sono state tre le imprese edili sospese. Sempre nel Feltrino i controlli si sono estesi su un albergo e un locale di gastronomia etnica. Nel primo sono state rilevate carenze attinenti la rete e l’impianto elettrico, nel secondo le violazioni hanno riguardato l’omessa formazione dei lavoratori, la mancata nomina del medico competente e le criticità connesse alla gestione delle emergenze.

Muore per un grave malore durante un bagno a Sharm: Lara De Cassan aveva 37 anni. La donna di Livinallongo del Col di Lana era in vacanza in Egitto con la famiglia. Figlia di albergatori era titolare del Garnì Serena.