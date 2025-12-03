L’incidente è avvenuto mercoledì mattina tra un furgoncino e un camion

A seguito dell’impatto, un 47enne è rimasto ferito ed è stato trasferito in codice giallo, al Santa Maria del Prato di Feltre

Sovramonte (Belluno) – Un furgoncino e un camion sono rimasti coinvolti, nella mattinata di mercoledì, in uno scontro avvenuto nel bellunese, a pochi chilometri dal confine con il Trentino. L’incidente, verificatosi nella galleria Pulz a Sovramonte, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Imer, allertati alle 11:41 ed impegnati nelle operazioni di gestione della viabilità e di pulizia della sede stradale.

Ad operare assieme a loro il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre e i carabinieri del Bellunese. A seguito dell’impatto una persona è rimasta ferita e trasferita al Santa Maria del Prato di Feltre.