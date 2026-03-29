Sauna in fiamme nell’hotel Alpenrose di Passo Rolle, nessun ferito

Gli ospiti della struttura sono stati trasferiti temporaneamente nella sede della vicina Guardia di Finanza

In aggiornamento

Passo Rolle (Trento) – I vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, Predazzo e Primiero con i permanenti di Trento, sono intervenuti domenica sera a passo Rolle, per lo spegnimento di un incendio divampato all’ora di cena, nella sauna dell’hotel Alpenrose, per cause in corso di accertamento. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, ha permesso di evitare danni maggiori alla struttura.

Secondo quanto confermano in serata, i vigili del fuoco della zona, le fiamme sono state circoscritte verso le 22, ma il fumo ha invaso gran parte dei locali dell’ampia struttura e così tutti gli ospiti sono stati trasferiti temporaneamente nella sede della vicina Guardia di Finanza. Non si registrano persone ferite. Nella giornata di lunedì, si faranno le valutazioni tecniche sulla struttura che comunque non ha subito danni importanti, mentre il fumo ha interessato l’intera zona fitness. Verifiche in corso da parte dei permanenti di Trento per risalire alle cause del rogo.