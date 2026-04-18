Sat in assemblea, il bilancio supera i 3,4 milioni di euro

Oltre 700 gite organizzate nell’ultimo anno, più di 120 gli eventi culturali

Trento – Bilancio solido, attività diffuse e una visione chiara sul futuro della montagna. La Sat è una comunità in salute, viva, radicata e capace di tenere insieme attività, visione e responsabilità. È questa – si legge in una nota – l’immagine emersa dall’assemblea dei delegati della Società degli alpinisti tridentini 2026, che ha approvato il bilancio e fatto il punto sull’anno trascorso, alla presenza del presidente Cristian Ferrari, dei vicepresidenti Cinzia Fedrizzi e Riccardo Giacomelli, del consiglio centrale e dei rappresentanti delle sezioni. A partecipare anche, tra gli altri, George Simeoni, presidente Avs; Carlo Alberto Zanella, presidente Cai Alto Adige; Johnny Zagonel, vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino; Mauro Gaddi, consigliere centrale del Cai; Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival. A presiedere l’assemblea Paolo Frizzi, presidente Ana Trentino.

Al centro dei lavori – prosegue la nota – il valore del lavoro diffuso delle sezioni e dei volontari, che ogni giorno traducono in azioni concrete i principi dell’associazione: dalla gestione del territorio alla cura della rete sentieristica, dalle attività culturali alla formazione. Un impegno che si riflette anche nei numeri, con oltre 700 gite organizzate nell’ultimo anno, più di 120 eventi culturali e circa 120 attività di alpinismo giovanile, accanto alla gestione di oltre 5.600 chilometri di sentieri, oltre 2.200 giornate di manutenzione e 35 rifugi con più di 69.000 pernottamenti annui. Un lavoro che trova riscontro anche nei dati economici: il bilancio supera i 3,4 milioni di euro di proventi e chiude con un avanzo contenuto di circa 72 mila euro. Le principali entrate derivano dai rifugi (30%) e dal tesseramento (29%), voci che concentrano anche la quota più rilevante dei costi, a conferma di un modello in cui le risorse vengono reinvestite direttamente nelle attività, nella gestione delle strutture e nei servizi ai soci.

“Se vogliamo dare una misura, anche solo parziale, del lavoro della SAT, i numeri ci aiutano. Ma non bastano: il vero valore sta in come questo lavoro viene fatto – ha sottolineato il presidente Cristian Ferrari nella sua relazione morale -. Il compito non è solo raccontare ciò che è stato fatto, ma restituire il lavoro complessivo di un’associazione”. Chiaro il richiamo a un’azione che non si misura nella capacità di accumulare risorse, ma nella qualità del lavoro restituito alla montagna e alle comunità.

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