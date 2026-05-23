Soccorsa una 54enne a Imèr in seguito ad una caduta

Intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco verso le 17 di venerdì in zona Schenèr, ai piedi di una parete di roccia, dove si allenano diversi climber della zona

Imèr (Trento) – Sanitari di Trentino emergenza mobilitati venerdì nel tardo pomeriggio, in zona Schenèr, con il supporto dei vigili del fuoco, per una 54enne rimasta ferita in modo non grave, in seguito ad una caduta. L’intervento è avvenuto nei pressi della galleria Sass Taià, su una parete rocciosa, dove solitamente si allenano diversi climber locali.

La donna sarebbe scivolata riportando alcuni traumi non gravi. Immediata la chiamata di emergenza da parte dei presenti in zona. Sul posto sono arrivati i sanitari con l’auto medica, l’ambulanza e di seguito anche i vigili del fuoco di Imèr che hanno supportato gli operatori del 118, nel recupero della ferita. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata trasferita in ospedale a Feltre.