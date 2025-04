Fascicolo sanitario, nuove funzionalità suTreC+ dal 14 aprile

Trento – Da lunedì 14 aprile, la sanità digitale in Trentino si arricchisce di nuove funzionalità: ogni cittadino potrà verificare, direttamente sulla piattaforma TreC+, chi ha avuto accesso ai propri documenti sanitari. Il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico – sottolinea una nota della Provincia autonoma di Trento – rappresenta non solo un un punto unico di accesso per i cittadini, da cui consultare ricette, referti, vaccinazioni e altri documenti sanitari, ma anche una banca dati omogenea per i medici, che possono così accedere a informazioni aggiornate e complete, oltre ad essere uno strumento di analisi per il sistema sanitario, utile a migliorare la qualità dei servizi e la pianificazione delle cure.

Una novità importante, in tema di trasparenza, sarà introdotta a partire da lunedì 14 aprile: ogni cittadino infatti potrà visualizzare direttamente tramite la piattaforma TreC+, chi ha consultato i propri documenti sanitari. In attuazione di quanto previsto dalla normativa, infatti, l’Azienda sanitaria renderà visibili agli assistiti, attraverso apposita funzione della piattaforma TreC+, le informazioni relative agli accessi effettuati sui loro documenti sanitari prodotti dalle strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario provinciale. Saranno rese visibili all’assistito le informazioni relative alla struttura, ospedaliera o territoriale (distrettuale) e non i dati del singolo professionista.