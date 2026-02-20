L’assessore provinciale Mario Tonina ha fornito alcuni dati

I dati disponibili restituiscono un quadro di progressivo miglioramento, con indicatori di accesso stabilizzati su valori favorevoli, un utilizzo crescente dei canali digitali e performance del Cup. Livelli di servizio nella sanità, interrogazione del Pd trentino

Trento – Rapporto solidarietà e salute, presentazione a Roma con luci ed ombre sulla situazione trentina dove il 4,6% della popolazione rinuncia ad andare dal medico. In quasi il 7% dei casi i trentini rinunciano alle visite specialistiche a causa delle lunghe liste d’attesa. Un dato positivo, perché molto basso rispetto alla media, che tocca il 10. Ma c’è anche un 7,4% – e qui il dato è più alto rispetto alla media – che rinuncia alle visite specialistiche. Vari i motivi: questioni economiche 26%, distanza dai servizi 12%, ma non solo. In quasi il 70 % dei casi i trentini che rinunciano lo fanno per le lunghe liste d’attesa.

“Di fronte alle critiche che descrivono il sistema sanitario trentino come ‘in difficoltà’, in particolare sul tema delle liste di attesa o su presunte percentuali molto elevate di rinuncia alle cure – ha spiegato l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina in merito al rapporto sulla Sussidiarietà 2025-2026- è necessario riportare il dibattito su un piano oggettivo, fondato sui dati e sull’andamento reale dei servizi. I dati disponibili restituiscono un quadro di progressivo miglioramento, con indicatori di accesso stabilizzati su valori favorevoli, un utilizzo crescente dei canali digitali e performance del Cup”.

“Anche rispetto ai principali indicatori di rinuncia alle cure ed esclusione sanitaria, il sistema si colloca tra i migliori a livello nazionale. Permangono – ha ammesso – criticità in particolare su alcune specifiche prestazioni”. L’assessore ha citato dati che indicano che la quota di cittadini che rinuncia a visite specialistiche è del 7,4%, mentre la rinuncia a esami e accertamenti strumentali si attesta al 4,6%, valori inferiori alla media nazionale (10,0% e 6,2%). Per Tonina, anche l’indice di esclusione sanitaria 2025 conferma questo quadro: “Il Trentino-Alto Adige (i dati sono calcolati a livello regionale) registra il valore migliore (94,4), collocandosi nella fascia a bassa esclusione sanitaria”, informa una nota della Provincia.

Circa il Cup, la Provincia chiarisce che il centro di prenotazione “sta attraversando una fase di consolidamento, accompagnata da interventi organizzativi e tecnologici già attivi e monitorati quotidianamente. Il tempo medio di attesa telefonica è stato ridotto da circa 10 minuti – con punte di oltre 25 minuti – a valori prossimi al minuto nelle ultime rilevazioni”, spiega il comunicato. Il tasso di abbandono delle chiamate è sceso e si attesta al 2% circa su oltre 5.000 chiamate giornaliere, rispetto a valori che nelle settimane critiche si attestavano fra il 15 e il 20%. La durata media delle conversazioni è inferiore ai 4 minuti, mentre è in crescita l’utilizzo dei canali digitali: le prenotazioni tramite TreC+ sono aumentate del 400% in un anno, passando da 2.515 a 10.976 tra gennaio 2025 e gennaio 2026. E’ stato citato anche l’aumento delle prenotazioni, nel periodo dicembre 2024-gennaio 2025 patate da 171.050 a 181.756 nell’analogo lasso di tempo del 2025-2026. La Provincia e Asuit continuano a tenere sotto controllo il cosiddetto “contenitore” delle prenotazioni in sospeso, che raccoglie attualmente oltre 23.000 posizioni, che dovrebbe venire riportato sotto le 10.000 prestazioni entro maggio, una soglia ritenuta ‘coerente’.

Il Partito democratico del Trentino incalza la Giunta provinciale e l’assessore Mario Tonina sulla sanità con una nuova interrogazione a firma dei consiglieri Michela Calzà e Alessio Manica che hanno depositato un documento per chiedere chiarezza su ruoli, livelli di servizio (Sia) e modalità di rilascio degli aggiornamenti. “I sistemi informativi non sono Lego – scrivono – Non basta aggiungere un pezzo perché tutto funzioni. Servono manutenzione, accordi sui livelli di servizio e comunicazione trasparente I recenti disservizi nei servizi digitali – dalle prenotazioni sanitarie via Cup e TreC+ al rinvio dell’avvio del bonus ‘terzo figlio’ – non sono solo un problema informatico: sono un tema di affidabilità, organizzazione e responsabilità pubblica”.

“‘Integrare’ non significa solo scrivere codice e installare un nuovo modulo – si legge nel documento – Significa manutenere continuamente, monitorare e prevenire criticità, individuando problemi e minacce prima che diventino incidenti. Significa anche testare, verificare l’impatto in esercizio e predisporre procedure chiare di gestione dell’emergenza. Perché quando un sistema ‘cede’, ripristinarlo diventa più difficile e più costoso – e a pagare sono cittadini e operatori”. Secondo il Pd “manutenzione preventiva, monitoraggio e pronto intervento non sono dettagli tecnici, ma parte integrante della qualità del servizio”: “In aviazione – proseguono – si usa dire che per ogni ora di volo servono molte ore di manutenzione: non per burocrazia, ma per sicurezza e affidabilità. Nei sistemi informativi pubblici il principio è analogo: più il sistema è critico e complesso, più serve presidio costante e prevenzione”.

“Chi decide che un aggiornamento si può rilasciare? Chi avvisa chi? E se qualcosa non funziona, esiste una procedura chiara per sospendere temporaneamente un servizio e avvisare immediatamente i cittadini, invece di lasciarli davanti a piattaforme incerte o non pienamente operative?”, si chiedono Calzà e Manica. “Il rischio è che l’etichetta di ‘problema tecnico’ diventi la scorciatoia politicamente perfetta per coprire ritardi di governance, di decisione o di cronoprogramma. Le scadenze si rispettano con progetti governati e presidiati, non a valle dei disservizi”, osservano i due consiglieri.

