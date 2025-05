Confermata l’attivazione dall’assessore provinciale Tonina

Per la struttura di Primiero, rimane confermato l’impegno e la valutazione per rivederne gli spazi, tenendo conto di quanto previsto dalla delibera che ha individuato la sede polivalente di Tonadico (nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza) quale realtà organizzata secondo la logica delle Casa di comunità.

Trento – Il tema è stato al centro del confronto nel question time in Consiglio provinciale a Trento. La consigliera Antonella Brunet (Lista Spinelli), ha chiesto se sia stato individuato il nome del responsabile della Casa di comunità di Primiero e quali sono i tempi previsti per la riorganizzazione della struttura. L’assessore provinciale Mario Tonina ha chiarito che il Direttore Generale di APSS, con delibera del 17 aprile 2025, ha individuato i responsabili per l’allestimento e l’avvio delle Case delle Comunità, degli Ospedali di Comunità e della struttura Hospice Pediatrico di Trento; interventi questi in parte in itinere e in parte in fase di conclusione.

Si tratta di un passaggio obbligatorio per presidiare il processo tecnico-amministrativo finalizzato al raggiungimento dei target del PNRR entro scadenze inderogabili, pena la revoca dei finanziamenti. Per la struttura rimane confermato l’impegno e la valutazione per rivederne gli spazi, tenendo conto di quanto previsto dalla delibera che ha individuato la sede polivalente di Tonadico (nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza) quale realtà organizzata secondo la logica delle Casa di comunità. La consigliera Brunet, si è augurata che l’iter si avvii prima possibile.

