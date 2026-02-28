Il presidente Stefani: ‘massimo impegno e attenzione ai territori’

Tutte le nomine da parte della Regione. Per Ulss 1 Dolomiti è stato nominato Giuseppe Dal Ben, che resta commissario fino al 30 giugno 2026

NordEst – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi Direttori Generali della sanità. Sono interessate le Ulss territoriali, le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, l’Istituto Oncologico Veneto e l’Azienda Zero regionale. Per Ulss 1 Dolomiti è stato nominato Giuseppe Dal Ben (commissario fino al 30 giugno 2026), per Ulss 2 Marca Trevigiana, Giancarlo Bizzarri (nuovo), per Ulss 3 Serenissima, Massimo Zuin (nuovo), per Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bramezza (ex Dg Ulss 7 Pedemontana), per Ulss 5 Polesana, Mauro Filippi (ex Dg Ulss 4 Veneto Orientale), per Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini (ex Dg Ulss 9 Scaligera), per Ulss 7 Pedemontana, Giovanni Carretta (nuovo), per Ulss 8 Berica, Peter Assembergs (nuovo), per Ulss 9 Scaligera – Pietro Girardi (ex Dg Ulss 5 Polesana), per l’Azienda Ospedale Università di Padova, Paolo Fortuna (ex Dg Ulss 6 Euganea), per l’Azienda Universitaria Integrata di Verona, Paolo Petralia (nuovo), per l’Istituto Oncologico Veneto Iov, Patrizia Simionato (ex Dg Ulss 8 Berica), e per Azienda Zero, Paolo Fattori (nuovo).

“Come avevamo promesso – commenta Stefani – le nomine sono state varate entro il 28 febbraio. Sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento”. Ai nuovi Dg è stato chiesto “il massimo impegno e soprattutto una forte attenzione ai territori e alla medicina territoriale, all’innovazione tecnologica e all’umanizzazione delle cure. Credo sia fondamentale saper unire esperienze diverse per poi intraprendere la strada migliore”.

