Sanità, bando da 40 posti per i futuri medici di medicina generale

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, ha approvato il bando di concorso pubblico per l’accesso al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2026-2029. L’iniziativa mette a disposizione 40 posti, offrendo un percorso abilitante che punta a rafforzare la rete della medicina territoriale

Trento – “Con l’apertura di questo bando per 40 nuovi posti, confermiamo la volontà di investire sui giovani professionisti – è il commento dell’assessore Tonina -. Questo percorso si inserisce in un disegno più ampio che stiamo costruendo: la sinergia con la Scuola di Medicina e il futuro Polo ospedaliero e universitario di Trento. Il nostro obiettivo è di formare i medici all’interno del nostro sistema di eccellenza tecnologica e di ricerca, affinché possa decidere di rimanere sul territorio. Le borse di studio aggiuntive sono un segnale concreto: la Provincia scommette su di loro per garantire cure di prossimità e innovazione, offrendo una prospettiva di carriera solida all’interno di una sanità trentina che si rinnova.”

Il corso ha una durata di tre anni per un totale di 4.800 ore, di cui ben due terzi dedicati ad attività pratica sul campo. Per sostenere i tirocinanti, la Provincia garantisce:

Borsa di studio ordinaria: un contributo annuo di 11.603,00 euro per ogni iscritto.

Borsa di studio aggiuntiva: la possibilità di accedere a un finanziamento extra, del valore annuo di euro 13.397, per i medici che si impegneranno a prestare servizio all’interno del sistema sanitario provinciale una volta diplomati.

Le candidature potranno essere inviate entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

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